رسميًا.. فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر

استؤنفت، اليوم الإثنين، حركة الأفراد عبر معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر في الاتجاهين بشكل محدود، في ظل قيود مشددة، وذلك بعد فتحه، يوم أمس، في مرحلة تجريبية بالتنسيق مع البعثة الأوروبية ومصر وجهات معنية.

ومن جانبها، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، الإثنين، أنه تم تشغيل معبر رفح بشكل رسمي بالاتجاهين بين قطاع غزة ومصر.

وتابعت القناة إن"عدد المغادرين من مصر إلى قطاع غزة 50 شخصا، وعدد القادمين من القطاع 50 خلال أول أيام تشغيل معبر رفح من الجانبين"، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر قولها إنه "سيسمح يوميا بخروج 150 فلسطينيا من معبر رفح مقابل السماح بدخول 50 شخصا".

وأفادت "القاهرة الإخبارية" إلى أن مستشفيات شمالي سيناء ستكون الوجهة الأولى للجرحى والمرضى الفلسطينيين المغادرين من القطاع إلى مصر.

وفي وقت سابق، قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية، إنّه من المتوقع فتح معبر رفح بالاتجاهين أمام حركة الأفراد الإثنين، وهو ما أكده أيضا رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية علي شعث. وأوضحت وحدة التنسيق أنه "سيبدأ المرور الفعلي للسكان في كلا الاتجاهين عند الانتهاء من الاستعدادات". ولم تأت الوحدة على ذكر مرور المساعدات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن حركة الدخول والخروج عبر المعبر ستقتصر على سكان قطاع غزة فقط، من دون السماح بمرور أجانب، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة القطاع من المقرر أن تدخل عبر معبر رفح خلال الأيام المقبلة.

وفي السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استكمال إنشاء ممر فحص يُعرف باسم "ريغافيم" خلال الأيام الماضية، في منطقة خاضعة لسيطرته، وذلك ضمن الاستعدادات لإعادة فتح معبر رفح، وبناءً على قرارات صادرة عن المستوى السياسي الإسرائيلي.