الأسبوع الماضي.. الدفاعات الروسية تسقط 700 طائرة مسيرة أوكرانية

أظهرت إحصائية أجرتها وكالة "نوفوستي"، استنادا إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت نحو 700 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الأسبوع الماضي.

أوضحت الوكالة، التي قامت بتحليل بيانات وزارة الدفاع، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت ودمرت ما لا يقل عن 694 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن العدد الأكبر من المسيرات المعادية تم إسقاطه يومي 28 و 29 يناير الفائت، بواقع 175 و 111 مسيرة على التوالي.

واستهدفت الغالبية العظمى من هجمات المسيرات الأوكرانية الجزء الأوروبي من روسيا.

يذكر أنه في الفترة الممتدة من 19 إلى 25 يناير، اعترضت الدفاعات الجوية الروسية 1239 مسيرة أوكرانية، بينما سجلت الفترة من 12 إلى 18 يناير اعتراض 1343 طائرة مسيرة.

وفي الفترة من 5 إلى 11 يناير، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 1193 مسيرة أوكرانية.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المدنيين والأحياء السكنية ومواقع الطاقة المدنية في المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

من جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، وفقا لروسيا اليوم.