موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا 2025

"بعد مشاركته أمام الكونغو".. رقم تاريخي لرياض محرز مع الجزائر في أمم أفريقيا

تمكن منتخب الجزائر، من الصعود إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بعد الفوز على حساب نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية اليوم.

وحقق منتخب الجزائر فوزا قاتلا على حساب نظيره الكونغولي، بنتيجة هدف دون مقابل، أحرزه عادل بولبينة في الدقيقة 119 من زمن الشوط الإضافي الثاني، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات دور ال 16 بأمم أفريقيا.

وضرب منتخب محاربي الصحراء موعدا في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، مع المنتخب النيجيري، الذي حقق الفوز أمس على حساب موزمبيق بأربعة أهداف دون مقابل.

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا

وتقام مباراة منتخب الجزائر أمام نظيره منتخب نيجيريا، يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

