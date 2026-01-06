مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

1 0
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

1 1
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

09:04 م 06/01/2026
تمكن منتخب الجزائر، من الصعود إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بعد الفوز على حساب نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية اليوم.

وحقق منتخب الجزائر فوزا قاتلا على حساب نظيره الكونغولي، بنتيجة هدف دون مقابل، أحرزه عادل بولبينة في الدقيقة 119 من زمن الشوط الإضافي الثاني، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات دور ال 16 بأمم أفريقيا.

وضرب منتخب محاربي الصحراء موعدا في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، مع المنتخب النيجيري، الذي حقق الفوز أمس على حساب موزمبيق بأربعة أهداف دون مقابل.

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا

وتقام مباراة منتخب الجزائر أمام نظيره منتخب نيجيريا، يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من محمد حمدي بعد إصابته بالرباط الصليبي في مباراة بنين

"لدعم نجله".. 5 صور لحضور زين الدين زيدان مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب الجزائر كأس الأمم الأفريقية موعد مباراة الجزائر ونيجيريا أمم أفريقيا الجزائر والكونغو الديمقراطية

