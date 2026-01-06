رئيس كولومبيا لـ ترامب: "لا تهددني.. أنا أنتظرك هنا ولا أخشى الغزوات"

وكالات

وجه الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردًا على تهديدات الأخير له، قائلًا: "ترامب، لا تهددني، أنا أنتظرك هنا في كولومبيا، لا أخشى الغزوات والصواريخ".

وفي سياق متصل، قالت وزيرة خارجية كولومبيا يوم الثلاثاء، إن على الجيش الكولومبي الدفاع عن أراضي البلاد وسيادتها في حالة حدوث غزو أمريكي افتراضي.

وقالت وزيرة الخارجية روزا فيلافيسينسيو في مؤتمر صحفي: "إذا حدث مثل هذا العدوان، فيجب على الجيش الدفاع عن الأراضي الوطنية وسيادة البلاد"، مضيفة أن الدول، بموجب القانون الدولي، لها الحق في الدفاع المشروع عن النفس.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد يوم الأحد كولومبيا بعمل عسكري مماثل للعمل الذي تم تنفيذه في فنزويلا المجاورة والذي انتهى بالقبض على الرئيس نيكولاس مادورو.