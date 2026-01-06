إعلان

رئيس كولومبيا لـ ترامب: "لا تهددني.. أنا أنتظرك هنا ولا أخشى الغزوات"

كتب : مصراوي

06:29 م 06/01/2026

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

وجه الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردًا على تهديدات الأخير له، قائلًا: "ترامب، لا تهددني، أنا أنتظرك هنا في كولومبيا، لا أخشى الغزوات والصواريخ".

وفي سياق متصل، قالت وزيرة خارجية كولومبيا يوم الثلاثاء، إن على الجيش الكولومبي الدفاع عن أراضي البلاد وسيادتها في حالة حدوث غزو أمريكي افتراضي.

وقالت وزيرة الخارجية روزا فيلافيسينسيو في مؤتمر صحفي: "إذا حدث مثل هذا العدوان، فيجب على الجيش الدفاع عن الأراضي الوطنية وسيادة البلاد"، مضيفة أن الدول، بموجب القانون الدولي، لها الحق في الدفاع المشروع عن النفس.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد يوم الأحد كولومبيا بعمل عسكري مماثل للعمل الذي تم تنفيذه في فنزويلا المجاورة والذي انتهى بالقبض على الرئيس نيكولاس مادورو.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جوستافو بيترو الرئيس الكولومبي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الجيش الكولومبي روزا فيلافيسينسيو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

6 أبراج على موعد مع السعادة في بداية 2026.. هل أنت منهم؟
علاقات

6 أبراج على موعد مع السعادة في بداية 2026.. هل أنت منهم؟
ظهور طفلين في The Blind Date Show يثير غضبا على مواقع التواصل
زووم

ظهور طفلين في The Blind Date Show يثير غضبا على مواقع التواصل
حسام حسن مهدد بالإيقاف بعد أزمته مع جماهير أكادير
رياضة عربية وعالمية

حسام حسن مهدد بالإيقاف بعد أزمته مع جماهير أكادير
"تم استئصال المرض".. شوبير يكشف آخر التطورات الصحية لحسن شحاتة
رياضة محلية

"تم استئصال المرض".. شوبير يكشف آخر التطورات الصحية لحسن شحاتة
عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
زووم

عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"نسبة مش رقم".. توضيح مهم من مدبولي بشأن خفض الدين
خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60% من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة
العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة من اليوم وحتى 11 يناير.. وعلماء يردون
سابوا أخويا يموت.. شخص يتهم مستشفى شهيرا بأكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث