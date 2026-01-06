إعلان

ديوان نتنياهو: إسرائيل أكدت لسوريا على أهمية ضمان منع التهديدات على حدودها

كتب : مصراوي

10:05 م 06/01/2026

بنيامين نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استئناف الحوار الدبلوماسي بين إسرائيل وسوريا، بدعم ومساندة من الولايات المتحدة، وذلك بعد توقفه لعدة أشهر.

وأوضح الديوان أن إسرائيل أكدت، خلال المحادثات اليوم في باريس، على أهمية ضمان أمن مواطنيها ومنع أي تهديدات على حدودها.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار بما يسهم في تعزيز الأهداف المشتركة، إلى جانب التأكيد على الحفاظ على أمن الأقلية الدرزية في سوريا.

يذكر أن موقع "أكسيوس" قد نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل وسوريا مقترحًا جديدًا يهدف إلى التوصل لاتفاق أمني بين الجانبين، يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة على جانبي الحدود.

وأشارت المصادر لـ "أكسيوس" إلى أن مقترح إنشاء منطقة اقتصادية منزوعة السلاح يثير تساؤلات، لكونه يشبه اقتراحًا قدمته إدارة ترامب سابقًا لإنشاء منطقة مماثلة في إقليم دونباس لحل النزاع الحدودي بين أوكرانيا وروسيا.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن المنطقة الاقتصادية المقترحة قد تشمل مشروعات في مجالات الزراعة وطاقة الرياح، إضافة إلى مواقع سياحية ومجتمعات محلية، مشيرًا إلى أن شركاء إقليميين التزموا بالفعل بتمويل المشروع، دون الكشف عن أسمائهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو سوريا إسرائيل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

ضياء الدين داود: حل الأزمة الاقتصادية في حكومة جديدة وبرنامج اقتصادي جاد
أخبار مصر

ضياء الدين داود: حل الأزمة الاقتصادية في حكومة جديدة وبرنامج اقتصادي جاد
هل يكسر الذهب حاجز الـ 7000 جنيه في مصر؟.. خبير يوضح
أخبار مصر

هل يكسر الذهب حاجز الـ 7000 جنيه في مصر؟.. خبير يوضح

51 ضحية لرحلات عمرة مزيفة.. سقوط عصابة "تذاكر الوهم" في الجيزة
حوادث وقضايا

51 ضحية لرحلات عمرة مزيفة.. سقوط عصابة "تذاكر الوهم" في الجيزة
دعاء حكم بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟
الموضة

دعاء حكم بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟
مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع عمرو الجزار
رياضة محلية

مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع عمرو الجزار

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان