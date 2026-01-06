وكالات

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استئناف الحوار الدبلوماسي بين إسرائيل وسوريا، بدعم ومساندة من الولايات المتحدة، وذلك بعد توقفه لعدة أشهر.

وأوضح الديوان أن إسرائيل أكدت، خلال المحادثات اليوم في باريس، على أهمية ضمان أمن مواطنيها ومنع أي تهديدات على حدودها.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار بما يسهم في تعزيز الأهداف المشتركة، إلى جانب التأكيد على الحفاظ على أمن الأقلية الدرزية في سوريا.

يذكر أن موقع "أكسيوس" قد نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل وسوريا مقترحًا جديدًا يهدف إلى التوصل لاتفاق أمني بين الجانبين، يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة على جانبي الحدود.

وأشارت المصادر لـ "أكسيوس" إلى أن مقترح إنشاء منطقة اقتصادية منزوعة السلاح يثير تساؤلات، لكونه يشبه اقتراحًا قدمته إدارة ترامب سابقًا لإنشاء منطقة مماثلة في إقليم دونباس لحل النزاع الحدودي بين أوكرانيا وروسيا.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن المنطقة الاقتصادية المقترحة قد تشمل مشروعات في مجالات الزراعة وطاقة الرياح، إضافة إلى مواقع سياحية ومجتمعات محلية، مشيرًا إلى أن شركاء إقليميين التزموا بالفعل بتمويل المشروع، دون الكشف عن أسمائهم.