إعلان

فنزويلا: القوات الأمريكية قتلت 24 عنصرًا أمنيا في عملية القبض على مادورو

كتب : مصراوي

09:45 م 06/01/2026

محاكمة مادورو في نيويورك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واشنطن - (أ ب)

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن 24 عنصرا من قوات الأمن الفنزويلية على الأقل لقوا حتفهم خلال العملية العسكرية الأمريكية للقبض على الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة ليواجه اتهامات اتحادية بتهريب المخدرات.

وقال المدعي العام الفنزويلي ويليام صعب إن "العشرات" من المسؤولين والمواطنين قتلوا وإن ممثلي الادعاء سيحققون في الوفيات فيما وصفها بـ"جريمة حرب". ولم يحدد ما إذا كان هذا التقدير يشير بشكل خاص إلى الفنزويليين.

وتأتي حصيلة ضحايا قوات الأمن الفنزويلية بعدما أعلنت حكومة كوبا أول أمس الأحد أن 32 من عناصر الجيش والشرطة الكولومبيين العاملين في فنزويلا قتلوا في العملية، مما دفعها إلى إعلان الحداد لمدة يومين في الجزيرة الكاريبية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اختطاف مادورو رئيس فنزويلا أمريكا نيكولاس مادورو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
الموضة

يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
زووم

عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
أخبار مصر

أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
ضياء الدين داود: حل الأزمة الاقتصادية في حكومة جديدة وبرنامج اقتصادي جاد
أخبار مصر

ضياء الدين داود: حل الأزمة الاقتصادية في حكومة جديدة وبرنامج اقتصادي جاد
إخلاء سبيل "إسلام كابونجا" بعد التحقيق معه في اتهامه بالإساءة لقيم المجتمع
حوادث وقضايا

إخلاء سبيل "إسلام كابونجا" بعد التحقيق معه في اتهامه بالإساءة لقيم المجتمع

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان