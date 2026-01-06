واشنطن - (أ ب)

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن 24 عنصرا من قوات الأمن الفنزويلية على الأقل لقوا حتفهم خلال العملية العسكرية الأمريكية للقبض على الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة ليواجه اتهامات اتحادية بتهريب المخدرات.

وقال المدعي العام الفنزويلي ويليام صعب إن "العشرات" من المسؤولين والمواطنين قتلوا وإن ممثلي الادعاء سيحققون في الوفيات فيما وصفها بـ"جريمة حرب". ولم يحدد ما إذا كان هذا التقدير يشير بشكل خاص إلى الفنزويليين.

وتأتي حصيلة ضحايا قوات الأمن الفنزويلية بعدما أعلنت حكومة كوبا أول أمس الأحد أن 32 من عناصر الجيش والشرطة الكولومبيين العاملين في فنزويلا قتلوا في العملية، مما دفعها إلى إعلان الحداد لمدة يومين في الجزيرة الكاريبية.