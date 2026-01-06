تبحث الولايات المتحدة وفنزويلا، اليوم الثلاثاء، خططا لتصدير النفط الخام الفنزويلي إلى المصافي الأمريكية، بالتزامن مع استدعاء إدارة الرئيس دونالد ترامب لكبار المديرين التنفيذيين في شركات الطاقة الأمريكية لاجتماع مرتقب هذا الأسبوع، وسط تضارب حاد بين رواية البيت الأبيض ونفي الشركات الكبرى لأي "تنسيق مسبق" حول عملية الإطاحة بنيكولاس مادورو.

وكشفت مصادر لـ "رويترز" أن الاجتماعات تهدف لإعادة عمالقة شركات النفط "إكسون موبيل، شيفرون، وكونوكو فيليبس" إلى فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، لتعويض سنوات من تدهور البنية التحتية.

ورغم تصريح ترامب لشبكة "إن بي سي نيوز"، بأنه "يتحدث مع الجميع" وأن الشركات كانت "على دراية تامة" بأن الإدارة تفكر في التحرك، أكد 4 مسؤولين تنفيذيين أن الشركات الثلاث لم تجرِ أي محادثات مع البيت الأبيض حول العمل في فنزويلا سواء قبل اعتقال مادورو أو بعدها حتى الآن.

ومن المقرر أن يعقد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت اجتماعا مع مسؤولي الشركات يوم الخميس المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة "سي بي إس نيوز".

مع ذلك، يحذّر مصدر في قطاع النفط من أن الشركات قد تتردد في مناقشة خططها في "اجتماع جماعي" خشية الوقوع تحت طائلة قوانين مكافحة الاحتكار.

وتواجه طموحات ترامب تحديات هائلة؛ إذ تتطلب إعادة الإعمار استثمارات بمليارات الدولارات وسنوات من العمل، في ظل مخاوف الشركات من تكرار سيناريو التأميم الذي حدث في عهد الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز، حيث لا تزال "كونوكو فيليبس" تطالب بتعويضات ضخمة، بينما تعد "شيفرون" الشركة الوحيدة العاملة هناك حاليا.

يُذكر أن أسواق المال تفاعلت بإيجابية مع التحركات الأمريكية، حيث قفز سهم "شيفرون" بنسبة 5.1% و"إكسون موبيل" بنسبة 2.2%.