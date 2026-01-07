انتخاب الرئيس والوكيلَين.. ننشر تفاصيل الجلسة الإجرائية لمجلس النواب

تنطلق الجلسةُ الإجرائية الأولى للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، وتعد تلك الجلسة بداية أول أدوار الانعقاد بالفصل التشريعي الثالث؛ حيث يؤدي النواب قسمَ اليمين الدستورية أمام المجلس، إيذانًا ببدء ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية وفقًا للدستور.

ويتولى إدارة الجلسة أكبر الأعضاء سنًّا، رئيسًا للجلسة، ويعاونه أصغر عضوَين سنًّا وكيلَين للجلسة.

وتتضمن الجلسة إجراءات انتخاب رئيس المجلس ثم انتخاب الوكيلَين.

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على:

مادة 276: يعقد المجلس في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية، برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا، ويعاونه في إجراءات الجلسة أصغر عضوَين منهم. ويُتلى في جلسة افتتاح الفصل التشريعي، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

وكان المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، صرح بأن الأمانة العامة للمجلس انتهت أمس الثلاثاء ٦ يناير من تسليم عدد ١٧٨ نائبًا من النواب السابق إعلان فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، كارنيهات العضوية، وقاموا باستيفاء كل بيانات العضوية؛ ليصل إجمالي عدد النواب الذين تسلموا كارنيهات العضوية حتى الآن إلى ٤٩٤ نائبًا.

وأضاف الأمين العام أن الأمانة العامة للمجلس تتابع أولًا بأول تلقي النتائج من الهيئة الوطنية للانتخابات في باقي الدوائر فور إعلانها من الهيئة مرفقًا بها البيانات المسجلة لدى الهيئة للنواب الفائزين، مشيرًا إلى أن استقبال النواب مستمر لحين الانتهاء من تسليم جميع كارنيهات العضوية وغيرها من الأدوات البرلمانية للنواب الجدد.

