تشهد مدينة حلب السورية، اليوم الأربعاء، حالة نزوح من بعض الأحياء، عقب تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" باستمرار خروج المدنيين من حيي الشيخ مقصود والأشرفية إلى المناطق الآمنة، جراء التصعيد في المنطقة.

ووفقًا لوكالة "سانا"، أعلن الجيش السوري اعتبار حيي الشيخ مقصود والأشرفية منطقتين عسكريتين في مدينة حلب اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا، مطالبًا المواطنين بالابتعاد عن مناطق انتشار قوات "قسد"، باعتبارها مناطق عسكرية وأهدافًا مشروعة للجيش السوري.

وكانت قوات وزارة الدفاع السورية قد أعلنت فتح معبرين إنسانيين لخروج المدنيين من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مشيرة إلى أن مواقع قوات "قسد" باتت أهدافًا مشروعة للجيش السوري.

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، في بيان صحفي اليوم: "نعلن عن فتح معبرين إنسانيين للمدنيين، هما (معبر العوارض) و(معبر شارع الزهور)، المعروفان لأهالي المنطقة، وذلك حتى الساعة الثالثة ظهر اليوم، ونؤكد أن جميع مواقع تنظيم قسد العسكرية داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية تُعد أهدافًا عسكرية مشروعة للجيش العربي السوري، بعد التصعيد الكبير الذي نفذه التنظيم باتجاه أحياء مدينة حلب، وارتكابه العديد من المجازر بحق المدنيين".

ودعت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري المدنيين في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب إلى الابتعاد الفوري عن مواقع تنظيم "قسد".

وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات "قسد" منذ ساعات فجر اليوم. وقال مدير إعلام حلب، عبد الكريم ليلى، إن "قوات قسد بدأت منذ ساعات الفجر باستهداف أحياء السليمانية والسريان وبستان الباشا والشيخ طه بالقذائف الصاروخية، فيما تستهدف قوات وزارة الدفاع مواقع إطلاق النار في حي الأشرفية".