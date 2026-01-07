علاج غير تقليدي.. الرسائل النصية سلاح جديد ضد التدخين

أفادت دراسة حديثة بأن استخدام الرسائل النصية التحفيزية والداعمة يمكن أن يحدث فارقا ملموسا في مساعدة مرضى السل المدخنين على الإقلاع عن التدخين، مع انعكاس مباشر على خفض معدلات الوفاة بينهم.

وبحسب موقع "ميديكال إكسبريس"، أجريت الدراسة ضمن مشروع RESPIRE في بنغلاديش وباكستان، وشملت 1080 مريض سل من المدخنين يمتلكون هواتف محمولة.



وتلقى 720 مشاركا رسائل نصية يومية لمدة شهرين تحفزهم على التوقف عن التدخين، تلتها رسائل شهرية على مدى أربعة أشهر، فيما حصل 360 مشاركا آخرين على مواد مطبوعة تقليدية تتضمن إرشادات للإقلاع.

ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية "JAMA"، أظهرت النتائج تفوقا واضحا لأسلوب الرسائل النصية، إذ نجح أكثر من 41% من متلقي الرسائل في الإقلاع عن التدخين لمدة ستة أشهر، مقابل نحو 15% فقط في المجموعة التي اعتمدت على المعلومات المطبوعة.

كما سجل انخفاض ملحوظ في معدلات الوفيات بين مجموعة الرسائل النصية، بلغ 3.5% مقارنة بـ7.5% في مجموعة الرعاية المعتادة.

وقال البروفيسور كامران صديقي، أستاذ الصحة العامة في كلية هال يورك الطبية وأحد المشرفين على الدراسة، إن التعافي من السل يكون أسرع لدى المرضى الذين يتوقفون عن التدخين، موضحا أن الهدف كان اختبار فاعلية الدعم الرقمي مقارنة بالنصائح التقليدية.

وأضاف أن هذه الآلية قد تمثل حلا عمليا وفعالا في البيئات محدودة الموارد، نظرا لانخفاض تكلفتها وسهولة تطبيقها على نطاق واسع، بما يسهم في تحسين فرص الشفاء وتقليل الوفيات.

وخلص الباحثون إلى أن الرسائل النصية لا تقتصر فوائدها على تقليل مخاطر الأمراض المزمنة المرتبطة بالتبغ، مثل السرطان وأمراض القلب، بل تمتد أيضا إلى إنقاذ الأرواح على المدى القريب عبر الحد من الوفيات الناجمة عن مرض السل.