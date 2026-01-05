إعلان

إنذار عاجل من جيش الاحتلال إلى سكان قريتي جنوب لبنان.. "البقاء يعرضكم للخطر"

كتب : مصراوي

05:27 م 05/01/2026 تعديل في 05:41 م

جنوب لبنان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شن هجوم خلال مدى زمني قريب على بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله وتحديدًا في قريتي كفر حتا وعين التينة جنوب لبنان.

وأصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، إنذارًا عاجلًا بالإخلاء إلى سكان لبنان، وتحديدًا في قريتي كفر حتا وعين التينة جنوب البلاد.

وقال أدرعي إن قوات الاحتلال ستهاجم على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته في المنطقتين.

وحث سكان المباني المحددة بالأحمر والمباني المجاورة لهما على الإخلاء، قائلًا: "أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله، ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب لبنان الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل لبنان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام بنين بأمم أفريقيا
رياضة محلية

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام بنين بأمم أفريقيا
"حاول اقتلاع عينيها".. قرار عاجل من النيابة ضد المتهم بالتعدي على طفلة
أخبار المحافظات

"حاول اقتلاع عينيها".. قرار عاجل من النيابة ضد المتهم بالتعدي على طفلة
أول رد فعل من لقاء الخميسي بعد انفصال زوجها عن إيمان الزيدي
زووم

أول رد فعل من لقاء الخميسي بعد انفصال زوجها عن إيمان الزيدي
صغير في جوال قمامة.. القصة الكاملة لمأساة طفل قليوب الذي قتله "تجار التسول"
أخبار المحافظات

صغير في جوال قمامة.. القصة الكاملة لمأساة طفل قليوب الذي قتله "تجار التسول"
بعد تقرير العباسية.. تطور مفاجئ في قضية مقتل بطلة الجودو دينا علاء بالإسكندرية
أخبار المحافظات

بعد تقرير العباسية.. تطور مفاجئ في قضية مقتل بطلة الجودو دينا علاء بالإسكندرية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025