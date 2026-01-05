وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شن هجوم خلال مدى زمني قريب على بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله وتحديدًا في قريتي كفر حتا وعين التينة جنوب لبنان.

وأصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، إنذارًا عاجلًا بالإخلاء إلى سكان لبنان، وتحديدًا في قريتي كفر حتا وعين التينة جنوب البلاد.

عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا في القريتيْن التاليتيْن:

⭕️كفر حتا

⭕️ عين التينة

🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته في المنطقتيْن

وقال أدرعي إن قوات الاحتلال ستهاجم على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته في المنطقتين.

وحث سكان المباني المحددة بالأحمر والمباني المجاورة لهما على الإخلاء، قائلًا: "أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله، ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".