إعلام عبري: أمريكا ستمنح إسرائيل الضوء الأخضر للعمل العسكري في لبنان

كتب-عبدالله محمود:

06:08 م 04/01/2026

أمريكا وإسرائيل

أفادت صحيفة معاريف الإسرائيليّة، أن هناك تقديرات داخل إسرائيل تشير إلى أن واشنطن ستمنح إسرائيل الضوء الأخضر للعمل العسكري في لبنان.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن مصادر في لبنان، أن حزب الله بدأ العمل خلال هذه الفترة على تعديل مفهومه في الحرب، حيث أصبح يركز على الأسلحة الدقيقة لضرب البنية التحتية داخل إسرائيل.

وأكدت مصادر أمنية وعسكرية في لبنان، أن حزب الله يعمل بهدوء وبأقل قدر من الظهور العلني على تطوير قدراته العسكرية، والانتقال من الاعتماد على كمية الأسلحة إلى التركيز على أسلحة أكثر دقة وفعالية.

بحسب صحيفة معاريف، فإن حزب الله يعمل خلال هذه الفترة على تحديد واستهداف البنية التحتية الحساسة لإسرائيل- كالقواعد العسكرية والموانئ ومنشآت الطاقة والاتصالات - عبر ضربات دقيقة تُحدث صدمة عملياتية، بدلاً من مجرد أضرار تراكمية.

لبنان جنوب لبنان إسرائيل أمريكا

