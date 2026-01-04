إعلان

حماس: إسرائيل تواصل عمليات الإبادة العمرانية والتطهير العرقي

كتب-عبدالله محمود:

07:36 م 04/01/2026

حركة المقاومة الإسلامية حماس

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توسع من انتهاكاته لاتفاق وقف الحرب عبر تصعيد عمليات قتل المدنيين وإزاحة الخط الأصفر بخان يونس.

وأشارت حماس في بيان اليوم الأحد، إلى أن إسرائيل تنسف المنازل في النصف الشرقي من قطاع غزة، وتواصل عمليات الإبادة العمرانية والتطهير العرقي.

وأكدت المقاومة، أن إسرائيل لا تزال تغلق معبر رفح وتقيد دخول المساعدات خلافا لما جاء في اتفاق وقف الحرب على القطاع.

وأوضحت حماس، أن خروقات إسرائيل سياسة ممنهجة لإفشال الاتفاق الذي أقرته ووقعت عليه جميع الأطراف.

ودعت حماس، الوسطاء والدول الضامنة والأطراف التي اجتمعت بشرم الشيخ للضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

حماس إسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي اتفاق غزة معبر رفح اتفاق وقف الحرب على القطاع

