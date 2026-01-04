إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب بالضفة الغربية



وكالات

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب، شمالي الخليل، بالضفة الغربية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية، أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم، وإطلاقها قنابل الغاز السام.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر، شمالي الخليل، واحتجزت عددًا من الشبان.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدتي نعلين والمزرعة الغربية، بمحافظة رام الله والبيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة نعلين، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز السام، كما اقتحمت بلدة المزرعة الغربية، وانتشرت في أنحاء متفرقة منها، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال، أسرة كاملة من قرية كيسان، شرقي بيت لحم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمود عودة غزال، البالغ من العمر 55 عامًا، وزوجته ليلى خليل أبو دية، البالغة من العمر 50 عامًا، ونجليهما: عبد الرحمن، البالغ 20 عامًا، ومحمد، البالغ 27 عامًا، وزوجته هبا طقاطقة، البالغة 25 عامًا، بعد أن داهمت منزلهم وفتشته.

كان أكثر من 30 مستوطنًا قد اقتحموا القرية في وقت سابق، إذ أصابوا طفلًا بالرصاص، وداهموا مدرسة وعددًا من المنازل، وأتلفوا محاصيل زراعية.

كما هاجم مستوطنون، منزلًا في قرية بورين، جنوبي نابلس، وفقا لما ذكرته الغد.

وأفادت مصادر محلية، أن مستوطنين هاجموا منزل المواطن هشام الزبن على أطراف القرية، ورشقوه بالحجارة ما أدى لتحطم نوافذه، قبل أن يتصدى لهم الأهالي، دون أن يبلغ عن إصابات.