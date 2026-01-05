إعلام عبري: تهديد إيراني يستهدف أحمد الشرع

وكالات

أفاد موقع واللا الإسرائيلي بأن تقديرات صادرة عن دوائر أمنية في تل أبيب تشير إلى وجود مخاوف متزايدة من تحركات تقودها إيران، بالتعاون مع أطراف معادية، تستهدف الرئيس السوري أحمد الشرع، في إطار ما وصفته المصادر بمؤشرات استخباراتية جدية تتعلق بسلامته الشخصية وباستقرار النظام القائم في دمشق.

وبحسب الموقع العبري، فإن هذه التقديرات تم تداولها خلال اجتماعات أمنية مغلقة عُقدت مؤخرًا، ترأسها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وشارك فيها عدد من كبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، حيث نوقشت التداعيات المحتملة لأي تصعيد أو تغيير في المشهد السوري.

وفي ختام هذه المداولات، قررت إسرائيل الإبقاء على انتشارها العسكري في المناطق التي تصفها بـ"الأمنية" على مقربة من الحدود مع سوريا، بما يشمل منطقة قمة جبل الشيخ، معتبرة أن التجربة التي مرت بها في السابع من أكتوبر عززت القناعة بضرورة الحفاظ على وجود عسكري متقدم داخل الأراضي السورية.

ووفق التقرير، تنظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى هذا الوجود بوصفه خط دفاع أول يهدف إلى حماية التجمعات السكانية الإسرائيلية القريبة من الحدود، ومنع أي تهديدات محتملة قد تنطلق من الجانب السوري.

وأشار الموقع إلى أن العقيدة الأمنية الإسرائيلية في سوريا تقوم على تقسيم النشاط العسكري إلى ثلاثة نطاقات أساسية. الأول يتمثل في منطقة التماس المحاذية للحدود الدولية، حيث تنتشر قوات الجيش الإسرائيلي بهدف تأمين المستوطنات القريبة وتوفير عمق دفاعي داخل الأراضي الإسرائيلية.

أما النطاق الثاني، فيُعرف بالمنطقة الأمنية الموسعة، ويمتد لمسافة تصل إلى نحو 15 كيلومترًا داخل سوريا، ويضم قرى وبلدات ومحاور طرق رئيسية. وفي هذه المنطقة، ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات لمنع تسلل مسلحين أو إقامة بنى تحتية تعتبرها تل أبيب معادية.

ويشمل النطاق الثالث ما تسميه إسرائيل "منطقة التأثير"، وهي مساحة تمتد من جنوب محافظة السويداء وصولًا إلى محيط العاصمة دمشق، وتتعامل معها إسرائيل باعتبارها منطقة منزوعة السلاح، تراقب فيها التطورات الميدانية لمنع دخول أطراف معادية، أو نقل أسلحة متطورة، أو إنشاء قواعد عسكرية جديدة.

ونقل التقرير عن مسؤول أمني رفيع في الجيش الإسرائيلي أن غالبية القيادات العسكرية أيدت موقف وزير الدفاع القاضي بعدم الانسحاب من هذه المناطق، في ظل ما يعتبرونه مخاطر أمنية قائمة.