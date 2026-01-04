"هآرتس" عن مصادر أمنية: استعدادات لإعادة فتح معبر رفح قريبًا

وكالات

نقلت صحيفة هآرتس العبرية اليوم الأحد، عن مصادر مطلعة أن معبر رفح الحدودي من المقرر أن يُفتح قريبًا في الاتجاهين، في خطوة وُصفت بأنها جزء من ترتيبات سياسية وأمنية جديدة تتعلق بقطاع غزة.

وبحسب الصحيفة، قرر المستوى السياسي الإسرائيلي السماح بعودة الفلسطينيين الذين يغادرون قطاع غزة عبر معبر رفح إلى داخل القطاع، بعد فترة من منع العودة.

وأشارت هآرتس، إلى أن قوات أوروبية سيكون لها دور مركزي في إدارة المعبر، مؤكدة أن هذه القوات وصلت بالفعل إلى إسرائيل وهي جاهزة للانتشار في المنطقة.

وفيما يتعلق بالإجراءات الأمنية، أوضحت الصحيفة أن تفتيش الفلسطينيين المغادرين من قطاع غزة عبر المعبر سيتم عن بُعد من قبل إسرائيل باستخدام آلية إلكترونية، في حين سيخضع الداخلون إلى قطاع غزة لتفتيش جسدي إسرائيلي.

وبحسب موقع واللا العبري، هناك ضغوط مصرية على إسرائيل والولايات المتحدة لفتح معبر رفح، بهدف إعادة الفلسطينيين العالقين خلال المرحلة الأولى.