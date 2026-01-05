رئيسة المكسيك تدين التدخل الأمريكي في فنزويلا

وكالات

أدانت الرئيسة المكسيكية جلوريا شينباوم التدخل الأمريكي في فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت شينباوم، إن "موقف المكسيك من أي شكل من أشكال التدخل ثابت وواضح وتاريخي"، صرحت شينباوم في مؤتمر صحفي في مدينة مكسيكو يوم الاثنين.

وأضافت، "تؤكد المكسيك مجدداً مبدأً ليس جديداً ولا يحتمل الغموض: نحن نرفض بشكل قاطع التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى"، لافتة إلى أن تاريخ أمريكا اللاتينية واضح ومقنع. لم يؤد التدخل إلى الديمقراطية".

وأوضحت رئيسة المكسيك، أن "الشعب وحده هو من يستطيع بناء مستقبله، وتحديد مساره، وممارسة سيادته على موارده الطبيعية، وتحديد شكل حكومته بحرية".

وتابعت شينباوم: "بالنسبة للمكسيك - وكما ينبغي أن يكون الحال بالنسبة لجميع المكسيكيين - فإن السيادة وحق الشعوب في تقرير مصيرها ليسا خياراً ولا قابلين للتفاوض، وتؤكد المكسيك بشدة أن الأمريكتين لا تنتميان إلى أي عقيدة أو قوة. إن القارة الأمريكية ملك لشعوب كل دولة من دولها".

وردت شينباوم على اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المكسيك لم تبذل ما يكفي لمكافحة عصابات تهريب المخدرات، قائلة: "تتعاون المكسيك مع الولايات المتحدة، بما في ذلك لأسباب إنسانية، لمنع وصول الفنتانيل والمخدرات الأخرى إلى سكانها، وخاصة الشباب، ولا نريد أن يقترب الفنتانيل أو أي مخدر آخر من أي شاب - سواء في الولايات المتحدة أو المكسيك أو أي مكان آخر في العالم".