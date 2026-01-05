مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
16:00

غزل المحلة

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

جميع المباريات

بعد سخرية بنين.. وكيل محمد صلاح يثير الجدل برسالة غامضة

كتب : محمد عبد الهادي

01:43 م 05/01/2026 تعديل في 02:19 م

محمد صلاح ووكيله رامي عباس

أثار رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح، الجدل في الساعات الماضية برسالة غامضة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تويتر سابقًا.

ونشر رامي عباس عبر حسابه :" كل عام وأنتم بخير باستثناء عبيد الآلات المزودة بشاشات والحثالة الذين يستخدمون هذه الآلات للتباهي أو لفت الانتباه".

وجاءت هذه الرسالة الغامضة، بعد الصورة الساخرة التي نشرها حساب منتخب بنين عبر فيسبوك، والتي ظهر فيها قائد منتخب بنين يحمل كرباج، وأمامه محمد صلاح ساقطًا على الأرض.

وربط رواد التواصل الإجتماعي رسالة وكيل الفرعون المصري الغامضة، ردًا على سخرية منتخب بنين قبل المواجهة المرتقبة بينهما مساء اليوم الإثنين بدور الـ16 من أمم أفريقيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح وكيل محمد صلاح رسالة غامضة كأس الأمم الأفريقية منتخب بنين منتخب مصر مباراة مصر وبنين

