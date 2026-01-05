بعد سخرية بنين.. وكيل محمد صلاح يثير الجدل برسالة غامضة

أثار رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح، الجدل في الساعات الماضية برسالة غامضة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تويتر سابقًا.

ونشر رامي عباس عبر حسابه :" كل عام وأنتم بخير باستثناء عبيد الآلات المزودة بشاشات والحثالة الذين يستخدمون هذه الآلات للتباهي أو لفت الانتباه".

وجاءت هذه الرسالة الغامضة، بعد الصورة الساخرة التي نشرها حساب منتخب بنين عبر فيسبوك، والتي ظهر فيها قائد منتخب بنين يحمل كرباج، وأمامه محمد صلاح ساقطًا على الأرض.

وربط رواد التواصل الإجتماعي رسالة وكيل الفرعون المصري الغامضة، ردًا على سخرية منتخب بنين قبل المواجهة المرتقبة بينهما مساء اليوم الإثنين بدور الـ16 من أمم أفريقيا.