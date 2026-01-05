إعلان

أول رد فعل من لقاء الخميسي بعد انفصال زوجها عن إيمان الزيدي

كتب : هاني صابر

03:43 م 05/01/2026 تعديل في 05:01 م
    لقاء الخميسي
    لقاء الخميسي 2

كشفت الفنانة لقاء الخميسي، عن أول رد فعل منها بعد تداول أخبار انفصال زوجها اللاعب محمد عبدالمنصف حارس مرمى الزمالك الأسبق عن زوجته الثانية الفنانة إيمان الزيدي.

ونشرت لقاء، صورة مرسومة بطريقة تخيلية، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ومدون عليها بعض العبارات، وجاءت كالتالي: "خلقنا لنحب، خلقنا لنعمر القلوب ودا، هنيئا لمن بحثوا داخل أرواحهم ولمسوا المحبة الساكنة فيها، وطوبى لمن امتلأت قلوبهم طهرا منحت عطائها، فسكن السلام فيها".

وفي تدوينة أخرى، نشرت لقاء الخميسي صورة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كوني سيدة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، لقاء واحدة بس، إيه الحلويات دي، جميلة، عسل الفستان عليكي".

يذكر أن، الفنانة إيمان الزيدي كتبت في تدوينة سابقة عبر حسابها على فيسبوك، تكشف من خلالها انفصالها عن زوجها اللاعب محمد عبدالمنصف حارس مرمى نادي الزمالك الأسبق، وجاء في تدوينتها: "أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف، بعد زواج شرعي دام أكثر من 7 سنوات".

ويعد محمد عبد المنصف أحد أهم حراس كرة القدم في مصر ونادي الزمالك، الذين نجحوا في كتابة تاريخ كبير في الكرة المصرية قبل إعلان اعتزاله كرة القدم، وهو متزوج حاليا من الفنانة لقاء الخميسي.

لقاء الخميسي إيمان الزيدي محمد عبدالمنصف

