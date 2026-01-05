ستارمر: على أمريكا تفسير أفعالها في فنزويلا

وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن على الولايات المتحدة ⁠تفسير تصرفاتها في فنزويلا بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، ‍واصفا الوضع بأنه "ليس واضحا".

وأضاف ستارمر للصحفيين: "ما نحتاجه في ‍فنزويلا هو ⁠الانتقال السلمي إلى الديمقراطية. كان هذا موقفنا قبل مطلع هذا الأسبوع، ولا يزال هذا موقفنا".

بدورها قالت الحكومة الألمانية إن على الولايات المتحدة أن تشرح للعالم "القواعد التي تستند إليها إجراءاتها في فنزويلا".

وأضافت برلين أن جميع الأطراف بما فيها الولايات المتحدة مطالبة باحترام القانون الدولي وسيادة الدول.