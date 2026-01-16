إعلان

ألمانيا تدعو أوروبا لتأكيد استقلالها عن أمريكا وتحذّر من السماح بتهميش القارة

كتب : مصراوي

11:37 م 16/01/2026

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)
قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن أوروبا يجب أن تصبح أكثر استقلالا من الناحية الاستراتيجية عن الولايات المتحدة، محذرا من السماح بتهميش القارة في ظل نظام عالمي آخذ في التحول.
وأوضح ميرتس، خلال حديثه في فعالية انتخابية محلية بولاية بادن- فورتمبيرج، أن الولايات المتحدة تتحرك بعيدا عن نظام دولي قائم على القواعد، نحو نهج مدفوع بالقوة بشكل أكبر.
وأكد ميرتس قائلا: "لا يجب أن ندفن رؤوسنا في الرمال أو نحاول البقاء في زاوية ضيقة، فمثل هذه الحسابات لا تنجح".
وأضاف ميرتس أن ألمانيا، لكي تحظى بالاحترام، يجب أن تتعلم كيفية الدفاع عن مصالحها.
وفيما يخص التحديات الداخلية، قال ميرتس إن الألمان سيحتاجون إلى العمل أكثر ولساعات أطول في السنوات المقبلة لضمان حماية القاعدة الصناعية للبلاد.
وحذر ميرتس من أنه بدون اقتصاد قوي، ستجد ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، صعوبة في مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجهها.
واختتم ميرتس حديثه قائلا: "نحن واثقون من قدرتنا على حل هذه المشكلات، فالحلول أيضا متاحة بين أيدينا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فريدريش ميرتس ألمانيا أوروبا أمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من لجنة مفاوضات سد النهضة على رسالة ترامب للرئيس السيسي
أخبار مصر

أول تعليق من لجنة مفاوضات سد النهضة على رسالة ترامب للرئيس السيسي

"زفة في السماء".. عريس يخطف الأنظار بزفاف غير تقليدي "فيديو"
علاقات

"زفة في السماء".. عريس يخطف الأنظار بزفاف غير تقليدي "فيديو"
نتائج الحلقة 19 من دولة التلاوة.. تعرف على سبب خروج عطية الله رمضان
أخبار مصر

نتائج الحلقة 19 من دولة التلاوة.. تعرف على سبب خروج عطية الله رمضان
توفيق عكاشة: ظواهر الفوضى والجهل نتاج حروب الجيل الخامس التي نعيشها منذ
أخبار مصر

توفيق عكاشة: ظواهر الفوضى والجهل نتاج حروب الجيل الخامس التي نعيشها منذ
من هي زوجة ويجز؟.. 10 معلومات عن نور العزاوي بعد ارتباطهما رسميا
زووم

من هي زوجة ويجز؟.. 10 معلومات عن نور العزاوي بعد ارتباطهما رسميا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* إيقاف لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
* ترامب يوجه رسالة مكتوبة إلى الرئيس السيسي بشأن سد النهضة