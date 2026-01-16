(د ب أ)

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن أوروبا يجب أن تصبح أكثر استقلالا من الناحية الاستراتيجية عن الولايات المتحدة، محذرا من السماح بتهميش القارة في ظل نظام عالمي آخذ في التحول.

وأوضح ميرتس، خلال حديثه في فعالية انتخابية محلية بولاية بادن- فورتمبيرج، أن الولايات المتحدة تتحرك بعيدا عن نظام دولي قائم على القواعد، نحو نهج مدفوع بالقوة بشكل أكبر.

وأكد ميرتس قائلا: "لا يجب أن ندفن رؤوسنا في الرمال أو نحاول البقاء في زاوية ضيقة، فمثل هذه الحسابات لا تنجح".

وأضاف ميرتس أن ألمانيا، لكي تحظى بالاحترام، يجب أن تتعلم كيفية الدفاع عن مصالحها.

وفيما يخص التحديات الداخلية، قال ميرتس إن الألمان سيحتاجون إلى العمل أكثر ولساعات أطول في السنوات المقبلة لضمان حماية القاعدة الصناعية للبلاد.

وحذر ميرتس من أنه بدون اقتصاد قوي، ستجد ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، صعوبة في مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجهها.

واختتم ميرتس حديثه قائلا: "نحن واثقون من قدرتنا على حل هذه المشكلات، فالحلول أيضا متاحة بين أيدينا".