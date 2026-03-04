إسقاط مسيّرة في محيط مطار بغداد الدولي



وكالات

أعلن مصدران أمنيان عراقيان بإسقاط مسيّرة، اليوم الأربعاء، قرب مطار بغداد الدولي، غداة إسقاط مسيّرة أخرى في المنطقة نفسها.

وبحسب مصدر أمني عراقي، فإنه تم إسقاط طائرة مسيّرة قرب مطار بغداد من دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية، إذ أكد مصدر أمني آخر وقوع الحادث.

ويضم المطار قاعدة عسكرية تستضيف فريقًا للدعم اللوجستي يتبع للسفارة الأمريكية، وكان يضم قوات من التحالف الذي قادته الولايات المتحدة إبّان غزو العراق عام 2003.

فيما نقلت رويترز عن مصادر أمنية تقول إن هجومين بطائرات مسيّرة استهدفا قاعدة عسكرية أمريكية وفندقًا في أربيل بالعراق.

والإثنين، دوت انفجارات قرب مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق، الذي تتواجد فيه قوات من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

وفي وقت مبكر من صباح الإثنين، أفادت مصادر أمنية بإسقاط 3 مسيّرات فوق مطار أربيل، الذي يضم قاعدة لقوات التحالف.

بينما ذكرت فرانس برس أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيّرتين على الأقل قرب المطار، وفقا للغد.