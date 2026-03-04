إعلان

الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ المرحلة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4"

كتب : مصراوي

09:35 ص 04/03/2026

الحرس الثوري الإيراني

وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، انتهاء تنفيذ المرحلة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" قبل ساعات بإطلاق أكثر من 40 صاروخا على أهداف أمريكية وإسرائيلية.

أفاد الحرس الثوري في بيان رسمي، أن القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي أطلقت أكثر من 40 صاروخا باتجاه ما وصفته بـ"أهداف أمريكية - إسرائيلية"، دون أن تحدد طبيعة تلك الأهداف أو مواقعها بدقة.

جدير بالذكر أن الحرس الثوري الإيراني أعلن فجر اليوم الأربعاء، أنه استهدف مدمرة أمريكية بصواريخ "قادر 380" و"طلائية" واندلاع حريق فيها.

وبحسب التقارير الاستخباراتية، "فقد خيم السواد على سماء المحيط إثر اندلاع حريق واسع النطاق على متن هاتين السفینتين".

هذا وأعلن نائب قائد القوات البحرية لفيلق الحرس الثوري الإيراني محمد أكبر زادة، فرض السيطرة الكاملة على مضيق هرمز الاستراتيجي، وفقا لروسيا اليوم.

