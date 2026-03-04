إعلان

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عشرات المقرات لقوات "الباسيج" في إيران

كتب : مصراوي

09:38 ص 04/03/2026

الجيش الاسرائيلي

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهداف عشرات المقرات التابعة لقوى الأمن الداخلي الإيرانية "الباسيج".

قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أنجز سلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية شن موجة غارات إضافية استهدفت مقرات تابعة للنظام الإيراني في أنحاء طهران".

أضاف البيان: "في إطار الغارات ألقت طائرات سلاح الجو ذخائر عديدة على عشرات المقرات التابعة لقوات الباسيج وجهاز الأمن الداخلي الخاضعين للنظام الإيراني وقد استُخدمت هذه المقرات من قبل النظام الإيراني للحفاظ على استقراره وإحكام سيطرته في مختلف أنحاء إيران وذلك من خلال بلورة صورة الوضع العملياتي".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه كما تم استهداف هيئة الإمداد واللوجستيات التابعة للقوات البرية للنظام إضافة إلى منصات إطلاق صواريخ ومنظومات دفاعية سيواصل جيش الدفاع تعميق ضرباته للبنى التحتية التابعة للنظام الإيراني.

وفي منشور على منصة "إكس"، أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو استهدف جنودا إيرانيين قاموا بتفعيل أنظمة دفاع جوي ضد طائرات سلاح الجو.
كما استهدف طائرة حربية من نوع M17 تابعة للجيش الإيراني، وفقا لروسيا اليوم.

