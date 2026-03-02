إعلان

"الأوضاع مطمئنة".. رسالة عاجلة من الداخلية السعودية للمواطنين والمقيمين

كتب : مصطفى الشاعر

05:00 م 02/03/2026

المملكة العربية السعودية

أكدت وزارة الداخلية السعودية، أن الأوضاع الأمنية في كافة مناطق المملكة "مطمئنة تماما"، مشددة على أن الحياة اليومية تسير بصورة طبيعية، وذلك في ظل التطورات الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة.

منظومة أمنية تعمل على مدار الساعة

أوضحت الوزارة، في بيان رسمي، اليوم الإثنين، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن القطاعات الأمنية تعمل بكامل طاقتها ضمن "منظومة متكاملة" لتعزيز أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وشددت الداخلية السعودية على أن أمن المملكة وزوارها يقع على "رأس أولوياتها"، محذّرة في الوقت ذاته من تداول الشائعات أو المقاطع مجهولة المصدر، وضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

إحباط هجوم بمسيّرتين على "رأس تنورة"

ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين حاولتا استهداف مصفاة "رأس تنورة" شرقي المملكة.

وأوضحت الوزارة أن عملية الاعتراض الناجحة أدت إلى سقوط شظايا نتج عنها "حريق محدود"، مؤكدة السيطرة عليه فورا "دون وقوع أي إصابات بشرية".

استقرار إمدادات الطاقة

من جانبه، طمأن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة الرأي العام، مؤكدا أن الحريق المحدود الذي اندلع جراء اعتراض المسيّرتين الإيرانيتين "لم يؤثر على إمدادات النفط"، وأن العمل في المصفاة استمر بشكل طبيعي، بفضل سرعة استجابة فرق الإطفاء والسيطرة على الموقف في وقت قياسي.

يأتي هذا التطور في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.

