الخارجية السعودية تستدعي سفير إيران بعد هجمات طهران على دول الخليج

استدعت المملكة العربية السعودية السفير الإيراني لدى المملكة، علي رضا عنايتي، على خلفية "الاعتداءات الإيرانية السافرة التي طالت المملكة وعدداً من الدول الشقيقة".

وبحسب بيان وزارة الخارجية السعودية، شدد نائب وزير الخارجية السعودية، وليد الخريجي، أمام السفير الإيراني، "على استياء وإدانة واستنكار المملكة للاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول الخليج، والرفض القاطع لانتهاك سيادة الدول بما يقوّض أمن واستقرار المنطقة".

كما أكد أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.