إعلان

الخارجية السعودية تستدعي سفير إيران بعد هجمات طهران على دول الخليج

كتب : مصراوي

03:27 م 01/03/2026

وزارة الخارجية السعودية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استدعت المملكة العربية السعودية السفير الإيراني لدى المملكة، علي رضا عنايتي، على خلفية "الاعتداءات الإيرانية السافرة التي طالت المملكة وعدداً من الدول الشقيقة".

وبحسب بيان وزارة الخارجية السعودية، شدد نائب وزير الخارجية السعودية، وليد الخريجي، أمام السفير الإيراني، "على استياء وإدانة واستنكار المملكة للاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول الخليج، والرفض القاطع لانتهاك سيادة الدول بما يقوّض أمن واستقرار المنطقة".

كما أكد أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.

هذا المحتوى من

BBC

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخارجية السعودية استدعاء سفير إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

معركة "الرأس والأذرع".. لماذا لم يتدخل "حزب الله" لإسناد إيران؟
شئون عربية و دولية

معركة "الرأس والأذرع".. لماذا لم يتدخل "حزب الله" لإسناد إيران؟
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 1 مارس 2026
اقتصاد

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 1 مارس 2026
مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
أخبار مصر

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
بعد مقتل خامنئي.. الأزمات الدولية تتحدث لمصراوي عن مستقبل حرب إيران
شئون عربية و دولية

بعد مقتل خامنئي.. الأزمات الدولية تتحدث لمصراوي عن مستقبل حرب إيران
زعموا سرقة فرع زينة رمضان.. ضبط 3 متهمين لتقييد طفلين بعمود إنارة بالشرقية
حوادث وقضايا

زعموا سرقة فرع زينة رمضان.. ضبط 3 متهمين لتقييد طفلين بعمود إنارة بالشرقية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران