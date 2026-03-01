مشاهد من قصف إيران "بيت شيمش" الإسرائيلية بصاروخ باليستي

وكالات

أفاد الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود الحمراء" بإصابة نحو 20 شخصًا في الهجوم الإيراني المباشر على بيت شيمش، بينهم اثنان في حالة حرجة واثنان في حالة خطيرة، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت.

3 פצועים אנוש ו-2 פצועים קשה בבית שמש; ראש העירייה בגלצ: פגיעה ישירה במקלט ציבורי pic.twitter.com/7NWm0Py1e3 — גלצ (@GLZRadio) March 1, 2026

وقال الإسعاف الإسرائيلي، إن هناك حالة متوسطة و14 حالة طفيفة، ومن بين المصابين بجروح خطيرة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، بالإضافة إلى عدد من الأطفال المصابين بجروح طفيفة، فيما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين، وتتواصل جهود الإنقاذ.

وشنت إيران موجة جديدة من الضربات في جميع أنحاء الشرق الأوسط صباح الأحد، كما سُمعت دوي انفجارات في العديد من العواصم والمدن الكبرى وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية".

זירה קשה בבית שמש: כוחות הצלה רבים במקום



קרדיט: תיעוד מבצעי מד"א pic.twitter.com/7xI8uYClbp — כיפה (@KipaNews) March 1, 2026

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن "موجة سادسة" من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على إسرائيل وقواعد أمريكية في المنطقة، وفقًا لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، وأن أنظمة الدفاع جاهزة للعمل، فيما دوت صفارات الإنذار بقوة في أنحاء وسط وجنوب إسرائيل.