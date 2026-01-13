إعلان

"ترامب لا يحبه".. استقالة سفير أستراليا لدى أمريكا قبل عام من انتهاء مهمته

كتب : مصراوي

06:29 ص 13/01/2026

سفير أستراليا لدى أمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، استقالة سفير أستراليا لدى الولايات المتحدة كيفن رود قبل عام من انتهاء مهمته، عقب انتقادات وجهها إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أوضح ألبانيز، أن رود، رئيس الوزراء الأسترالي السابق، سيعود لرئاسة مركز أبحاث "جمعية آسيا"، وسينهي فترة ولايته في مارس.

وقال: "أستراليا والولايات المتحدة أقرب الأصدقاء والحلفاء، ولن يتغير هذا الأمر أبدا. سنواصل العمل المهم الذي أنجزه كيفن".

وأضاف ألبانيز، أن رود نجح في ضمان استمرار دعم إدارة ترامب لبرنامج الغواصات النووية "أوكوس"، وهو أكبر مشروع دفاعي أسترالي، كما تفاوض على اتفاقية معادن حيوية مع الولايات المتحدة.

كان رود قد أدلى بتصريحات عديدة انتقد فيها ترامب قبل توليه منصب السفير، من بينها وصفه بأنه "الرئيس الأكثر تدميرا في التاريخ".

وقد حذف هذا التعليق لاحقا من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فوز ترامب بالرئاسة.

وعندما سئل ترامب، خلال فعالية في البيت الأبيض في أكتوبر أثناء زيارة ألبانيز، عن تصريحات رود السابقة، أشار إلى السفير الجالس على الجانب الآخر من الطاولة.

وقال ترامب: "أنا أيضا لا أحبك، وربما لن أحبك أبدا"، وبعد الانتقادات التي وجهتها المعارضة الأسترالية، والتي طالبت بإقالته بسبب تصريحاته عن ترامب، صرح ألبانيز في أكتوبر بأن رود سيكمل فترة ولايته التي تمتد لأربع سنوات.

وقال ألبانيز، إن قرار ترك المنصب مبكرا كان قرارا شخصيا لكيفن رود، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن بديل رود في وقت لاحق.

وقال مسؤول في البيت الأبيض ردا على سؤال حول رحيل رود: "لقد عمل السفير رود بشكل جيد مع الرئيس ترامب وإدارته. نتمنى له التوفيق".

وكتب رود على منصة التواصل الاجتماعي X، أنه سيبقى في الولايات المتحدة، ويعمل على "مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية، التي لطالما اعتبرتها القضية الأساسية لاستقرار منطقتنا والعالم في المستقبل"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سفير أستراليا لدى أمريكا استقالة سفير أستراليا لدى أمريكا أمريكا ترامب أنتوني ألبانيز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"زوجة لاعب سابق".. 25 صورة وأبرز المعلومات عن بطلة الاسكواش السابقة رنيم
مصراوي ستوري

"زوجة لاعب سابق".. 25 صورة وأبرز المعلومات عن بطلة الاسكواش السابقة رنيم
15 صورة جديدة لزوجة محمد عواد بإطلالة شتوية
مصراوي ستوري

15 صورة جديدة لزوجة محمد عواد بإطلالة شتوية

البيت الأبيض: ترامب لن يتردد في استخدام الخيار العسكري ضد إيران
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: ترامب لن يتردد في استخدام الخيار العسكري ضد إيران

يوفر 5 منح.. رابط التقديم في مؤتمر الدراسات البردية بآثار عين شمس
أخبار مصر

يوفر 5 منح.. رابط التقديم في مؤتمر الدراسات البردية بآثار عين شمس
"زوجة لاعب سابق".. 25 صورة وأبرز المعلومات عن بطلة الاسكواش السابقة رنيم
مصراوي ستوري

"زوجة لاعب سابق".. 25 صورة وأبرز المعلومات عن بطلة الاسكواش السابقة رنيم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تأجيل بدء امتحانات الغد لمدة ساعة في هذه المحافظة.. بسبب الطقس السيئ
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر: تكاثر السحب على شمال البلاد