

وكالات

قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، إن الرئيس دونالد ترامب يفضل الحلول الدبلوماسية لتسوية الوضع حول برنامج إيران النووي، لكن لديه خيارات أخرى أيضا.

أضاف فانس: "كما قال الرئيس مرارا، إنه يريد حل هذه القضية بطرق دبلوماسية ولكن لدى ترامب خيارات أخرى أيضا بالطبع".

واتهم فانس إيران بمحاولة تطوير أسلحة نووية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك الأدلة، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأنها.

يأتي ذلك عشية جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف بوساطة سلطنة عمان، من المقرر أن تجري اليوم الخميس 26 فبراير، بحسب روسيا اليوم.