نائب ترامب: الرئيس الأمريكي يفضل الدبلوماسية مع إيران ولديه خيارات أخرى

كتب : مصراوي

03:00 ص 26/02/2026

نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس

وكالات

قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، إن الرئيس دونالد ترامب يفضل الحلول الدبلوماسية لتسوية الوضع حول برنامج إيران النووي، لكن لديه خيارات أخرى أيضا.

أضاف فانس: "كما قال الرئيس مرارا، إنه يريد حل هذه القضية بطرق دبلوماسية ولكن لدى ترامب خيارات أخرى أيضا بالطبع".

واتهم فانس إيران بمحاولة تطوير أسلحة نووية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك الأدلة، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأنها.

يأتي ذلك عشية جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف بوساطة سلطنة عمان، من المقرر أن تجري اليوم الخميس 26 فبراير، بحسب روسيا اليوم.

جاي دي فانس ترامب إيران وأمريكا المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران

