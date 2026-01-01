القبض على مدّعي النبوة "إيبو نوح" في غانا (صور- فيديو)

وكالات

ألقت شرطة غانا القبض على شخص اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم نفسه باعتباره "نبيًا"، بعد أن تبيّن أن اسمه الحقيقي هو إيفانز إيشون، بينما كان يطلق على نفسه اسم "إيبو نوح".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ظهور شاب غاني ادعى أنه تلقى "وحيًا إلهيًا" يفيد بقرب نهاية العالم بطريقة كارثية، محددًا يوم 25 ديسمبر موعدًا لبدء ما وصفه بالحدث النهائي للبشرية، في رواية أثارت جدلًا واسعًا داخل غانا وخارجها.

بعد ركوب الناس للسفن واكتشافهم عدم وجود قطرة ماء...



ظهر مدّعي النبوة يبشر الناس بأن الله استجاب لدعائه وتأجلت نهاية العالم.. ثم قال بأنه كان يصلي ويصوم ويزكّي من أجل البشر فرأى رؤيا أنه يجب بناء المزيد من السفن لتكفي جميع البشر من فيضان نهاية العالم.pic.twitter.com/Yk1iIROTlp https://t.co/VVHprhzaCB — إياد الحمود (@Eyaaaad) December 25, 2025

وزعم "إيبو نوح" أن نهاية العالم ستحدث نتيجة فيضانات هائلة ستغمر الأرض بالكامل، مؤكدًا أن النجاة ستقتصر فقط على من يتمكن من الصعود إلى سفن خشبية قال إنه قام ببنائها بنفسه، وذلك وفق ما أشار إليه موقع "news ghana".

وادعى الشاب، البالغ من العمر 30 عامًا، أن "الله أوحى إليه بأن أمطارًا غزيرة ستستمر في الهطول لمدة ثلاث سنوات متواصلة"، ما سيؤدي – بحسب قوله – إلى غرق المدن واختفاء مظاهر الحضارة البشرية بصورتها الحالية.

#ايبو_نوح (غانا)🇬🇭 مدعي النبوه

فى الدين الإسلامي

لا نبي بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

لو خرج أي نبيٍ لكان المسلون هم أول كافرٍ به

النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيراً

بل كان من الأغنياء الزاهدين

الأنبياء عليهم السلام يأتون بمعجزات

تُبرهن على صدقهم

المرسيدس والطوفان😅 pic.twitter.com/ilocmzd7jI — محمود فرحات (@mahmoudfraha) December 27, 2025

كما روّج لفكرة أن الخلاص الوحيد من هذه الكارثة المزعومة يكمن في سفن خشبية قام بتشييدها داخل غانا، مستلهمًا نموذجها – وفق ادعائه – من سفينة النبي نوح.

وخلال الأشهر الماضية، انتشرت مقاطع مصوّرة على نطاق واسع تُظهر "إيبو نوح" وهو يشرف على أعمال بناء تلك السفن، موجّهًا تحذيرات وصفها بالعاجلة للبشرية، وداعيًا الناس إلى الاستعداد لما أسماه "الطوفان العظيم".

وحققت هذه المقاطع نسب مشاهدة مرتفعة على منصات مثل "تيك توك" و"يوتيوب"، وتفاوتت ردود الفعل تجاهها بين الفضول، والتشكيك، والخوف من صحة تلك المزاعم.

وفي أغسطس الماضي، عاد "إيبو نوح" ليعلن أن "التوقيت الدقيق لبدء الكارثة قد كُشف له"، مشيرًا إلى أن يوم عيد الميلاد سيكون نقطة الانطلاق، ومؤكدًا أنه سيبقى على متن إحدى السفن طوال فترة الطوفان. كما قال إنه بدأ بالفعل في تشييد عدة سفن خشبية لاستقبال من يرغبون في النجاة.

غير أن متابعين لاحظوا أن هذه السفن لا تتطابق مع المواصفات الواردة في سفر التكوين بشأن سفينة نوح، التي يُعتقد أنها كانت تمتد لمئات الأقدام طولًا وارتفاعًا، في حين بدت السفن التي ظهرت في المقاطع المصورة أقرب إلى قوارب خشبية صغيرة، تفتقر إلى الإمكانيات الفنية اللازمة للإبحار الطويل أو لمواجهة كوارث طبيعية واسعة النطاق.

بعد خداعه للملايين…



ليلة أمس تلقّى (مدّعي النبوة) دعوة لحفلة الكريسمس مع الكوميدي الغاني الشهير Dr Likee.



قال للحاضرين بأن تأجيل الطوفان العظيم كان بسبب صلواتي وصومي من أجلكم.



ثم بدأ يغني الراب مع تصفيق حار من الجماهير الذي يؤمنون به.pic.twitter.com/6EEODzJvJd https://t.co/NMxdgB2Fry — إياد الحمود (@Eyaaaad) December 26, 2025

ورغم غرابة هذه الادعاءات، فإن رواية "إيبو نوح" لاقت صدى لدى شريحة من المتابعين، الذين اعتبروا ما يطرحه رسالة دينية تتعلق بنهاية الزمان. وأعلن بعضهم استعدادهم للانضمام إلى المشروع، فيما قدّم آخرون تبرعات مالية لدعمه.

ومع انقضاء الموعد الذي حدده دون وقوع أي فيضان، واصل "إيبو نوح" ترويج مزاعمه، مدعيًا أن "الله قرر منحه مزيدًا من الوقت لإتاحة فرصة إضافية للناس للنجاة والانضمام إلى المشروع"، كما قال إن المشروع سيجري توسيعه لاستيعاب عدد أكبر من المشاركين.