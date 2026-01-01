إعلان

إسرائيل تبدأ إجراءات حظر 37 منظمة إنسانية دولية في غزة

كتب : محمود الطوخي

12:33 م 01/01/2026

إسرائيل

أكدت إسرائيل، الخميس، البدء في تنفيذ حظر أنشطة 37 منظمة إنسانية دولية كبرى في غزة، مبررة القرار بعدم تزويد تلك المنظمات للسلطات بقوائم أسماء موظفيها الفلسطينيين استجابة لتشريع جديد.

وأوضحت وزارة "شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية" الإسرائيلية في بيان، أنها ستعلق رخص المنظمات التي لم تلتزم بالمعايير المطلوبة فيما يتعلق بـ"الأمن والشفافية" فورا.

وزعم المتحدث باسم الوزارة جلعاد زويك، أمس الأربعاء، أن هذه المنظمات ترفض الامتثال للشرط لأنها "تعلم، كما نعلم، أن بعضها متورط في أعمال إرهابية أو على صلة بحماس"، مشددا على أنه لا مجال لما وصفه بـ "الألاعيب" في استيفاء المعايير.

في المقابل، حذرت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات حاجة لحبيب، من أن هذه الخطط تعني عرقلة وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى سكان القطاع.

وأكدت لحبيب في منشور على حسابها بمنصة "إكس"، أن موقف الاتحاد الأوروبي واضح برفض تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية.

إسرائيل حظر منظمة إنسانية دولية غزة

