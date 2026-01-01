قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، الخميس، إن مليونين و400 ألف إنسان في القطاع تعرضوا لخطر القتل ممنهج والتطهير عرقي خلال عام 2025.

وأكد الثوابتة، أن أكثر من مليوني إنسان تعرضوا للتشريد قسرا في القطاع عام 2025، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة وقف العدوان وإنهاء الإبادة والانتقال الجاد نحو التعافي الإنساني الشامل وبدء إعادة إعمار القطاع.

وأوضح الثوابتة، أن من أولويات المرحلة المقبلة فتح جميع المعابر بشكل كامل ودائم أمام المساعدات الإنسانية والإيوائية والوقود، مشددا على ضرورة إطلاق مسار حقيقي لإعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

ودعا الثوابة، إلى تأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين وضمان عودتهم الآمنة والكريمة إلى مناطقهم، مؤكدا على أنه يجب محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

وأشار مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إلى أن عام 2026 يجب أن يكون عاما لإنهاء المعاناة وإعادة بناء ما دمره الاحتلال، داعيا قادة الأمة العربية والإسلامية وزعماء العالم والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم لإنقاذ ما تبقى من الحياة في القطاع.

ونوّه الثوابتة، إلى ضرورة دعم القطاع الصحي المنهك وإنقاذ المنظومة الطبية من الانهيار الشامل وإعادة ترميم القطاعات الإنسانية فورا، مضيفا "يجب الوقف الفوري والدائم للعدوان والإبادة وإنهاء جميع أشكال الاعتداء والحصار على شعبنا والانسحاب من قطاع غزة".