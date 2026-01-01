كييف تعلن إسقاط 176 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

كييف- (د ب أ)

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 176 من أصل 205 طائرات مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 205 طائرات مسيرة من طرازي "شاهد"، و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق أوريل، بريانسك، كورسك، بريمورسكو-أختارسك، ميليروفو الروسية، ودونيتسك المحتلة مؤقتا، بالإضافة إلى هفاردييسكي وتشاودا بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 8:30 صباح اليوم الخميس، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 176 طائرة مسيرة في شمال وجنوب وشرق البلاد.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 168 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضي، فوق أراضي عدد من المقاطعات الروسية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 168 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن "الدفاعات الجوية اعترضت 61 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و25 فوق مقاطعة كراسنودار، و23 فوق مقاطعة تولا، و16 فوق جمهورية القرم، و12 فوق مقاطعة موسكو، 9 منها كانت تحلق باتجاه موسكو، و7 فوق مقاطعة كالوجا، و24 فوق مياه بحر آزوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.