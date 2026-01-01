رويترز: مصرع وإصابة نحو 140 شخصًا في حريق منتجع تزلج بسويسرا

رويترز

أفادت وزارة الخارجية الإيطالية، بأن الشرطة السويسرية ترجح أن 40 قتيلًا لقوا حتفهم، فيما أُصيب 100 آخرون، إثر اندلاع حريق في حانة بمنتجع "كران مونتانا" للتزلج في جبال الألب السويسرية، خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، حسبما أوردت وكالة رويترز.

وقالت الخارجية الإيطالية في بيان لها، اليوم الخميس، إنه من غير المرجح أن الحريق اندلع قصدًا، موضحة أنه يتعذر التعرف على هويات الضحايا على الفوز بالنظر للحروق البالغة التي لحقت بهم.

وأعلنت الشرطة السويسرية اليوم الخميس، مصرع عددًا من الأشخاص وإصابة آخرين جراء نشوب حريق، لم يُعرف سببه حتى الآن، في حانة بمنتجع كرانس- مونتانا للتزلج بجنوب غرب البلاد، وفقًا لوكالة رويترز البريطانية.

وأوضحت رويترز أن الشرطة السويسرية أغلقت المنطقة بالكامل، وتم فرض حظرًا جويًا فوق المنتجع.

كما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" إفادة الشرطة السويسرية أن الحريق اندلع تقريبًا في الساعة 1:30 صباحًا، في حانة "لو كونستليشن"، في الوقت الذي يتواجد فيه فوق مئة شخص داخل المبنى الذي وقع داخله الحادث.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة، جايتان لاثيون: "نشهد حاليًا سقوط العديد من الجرحى والقتلى".

ولفت لاثيون إلى أن السلطات أنشأت مركز استقبال وخصصت خط مساعدة لعائلات المتضررين، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية، مضيفًا "هذا منتجع تزلج ذو شهرة عالمية ويستقطب الكثير من السياح".