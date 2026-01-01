إعلان

88 % من إيرادات موازنة مصر تأتي من حصيلة الضرائب

كتب : منال المصري

01:23 م 01/01/2026

أحمد كجوك وزير المالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف التقرير الشهري لوزارة المالية إن الإيرادات الضريبية ارتفعت بمعدل 35% خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري "يوليو إلى نوفمبر 2025" على أساس سنوي إلى 961.6 مليار جنيه لتعادل 87.5% من إجمالي إيرادات الموازنة.

وبحسب التقرير فإن إجمالي إيرادات الموازنة العامة خلال نفس الفترة ارتفع 33% إلى نحو 1.1 تريليون جنيه جنيه.

وأرجعت وزارة المالية في تقريرها ارتفاع حصيلة الضرائب إلى نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار جني ثمار الحزمة الضريبية الأولى.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة المالية إيرادات موازنة مصر الإيرادات الضريبية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات 2026