88 % من إيرادات موازنة مصر تأتي من حصيلة الضرائب

كشف التقرير الشهري لوزارة المالية إن الإيرادات الضريبية ارتفعت بمعدل 35% خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري "يوليو إلى نوفمبر 2025" على أساس سنوي إلى 961.6 مليار جنيه لتعادل 87.5% من إجمالي إيرادات الموازنة.

وبحسب التقرير فإن إجمالي إيرادات الموازنة العامة خلال نفس الفترة ارتفع 33% إلى نحو 1.1 تريليون جنيه جنيه.

وأرجعت وزارة المالية في تقريرها ارتفاع حصيلة الضرائب إلى نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار جني ثمار الحزمة الضريبية الأولى.