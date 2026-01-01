إعلان

القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" تابعة للقوات الأوكرانية

كتب : مصراوي

01:13 م 01/01/2026

اسقاط مقاتلة سو-27 اوكرانية

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن القوات الجوية الروسية، أسقطت طائرة مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.

وقال البيان "أسقطت القوات الجوية الروسية طائرة من طراز سو-27 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، من دحر أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين ولواء هجومي ولواءين من الحرس الوطني".

وقال البيان إن "الانتصارات تركزت في مناطق كوبيانسك-أوزلوفويا، وبودولي، وجلوشكوفكا في مقاطعة خاركوف، ودروبيشيفو، وكراسني ليمان، وإيليتشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابع البيان: "بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب"، 210 جنديا، ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة من طراز ماكس برو أمريكية الصنع، و16 مركبة، و4 قطع مدفعية ميدانية. كما تم تدمير 4 مستودعات ذخيرة".

ووفقا للبيان "قصفت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منشآت طاقة تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومستودعات ذخيرة، ومصانع تجميع طائرات مسيرة بعيدة المدى، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية، والقوميين، والمرتزقة الأجانب في 154 منطقة".

