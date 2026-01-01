4 دول عربية تبدأ 2026 بخفض أسعار البنزين والسولار

بدأت 4 دول عربية الأردن وقطر والإمارات والمغرب، خفض أسعار الوقود مع مطلع يناير 2026 في تحرك متزامن يعكس التأثر المباشر بتراجع أسعار النفط العالمية خلال الأسابيع الأخيرة من عام 2025.

ووفقًا لتقرير سي إن بي سي عربية، جاء خفض أسعار الوقود بالتزامن مع هبوط سعر خام برنت إلى مستويات قرب 61 دولارًا للبرميل بنهاية ديسمبر 2025، وسط توقعات بزيادة المعروض العالمي وتباطؤ الطلب في الاقتصادات الصناعية الكبرى، وهو ما دفع حكومات وشركات تسعير الطاقة في المنطقة إلى إعادة النظر في الأسعار المحلية.

وتراوحت نسب خفض أسعار الوقود في الدول العربية بين 2% و15%، وفقًا لنوع الوقود والدولة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المستهلكين، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية، بالتزامن مع وصول أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية 2024.

السولار دون 10 دراهم بالمغرب لأول مرة منذ 2021

شهدت أسعار المحروقات في المغرب تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر لتر السولار إلى ما دون 10 دراهم للمرة الأولى منذ عام 2021، بينما هبط سعر البنزين إلى أقل من 12 درهمًا للتر.

وسجلت محطات "أفريقيا" سعرًا قدره 9.95 درهم للتر للسولار و11.88 درهم للبنزين، فيما بلغت الأسعار لدى "وينكسو" نحو 9.92 درهم للسولار و11.85 درهم للبنزين. في المقابل، أبقت شركات توزيع أخرى أسعارها أعلى نسبيًا عند حدود 10.60 درهم للغازوال و12.32 درهم للبنزين، بحسب بيانات موقع Le360 المغربي.

ويعكس هذا التفاوت اختلاف توقيت تطبيق التخفيض بين الشركات، حيث سارعت "أفريقيا" و"وينكسو" بتنفيذ الخفض فورًا، بينما فضلت شركات أخرى الإبقاء على أسعار أعلى نسبيًا.

ويعد هذا التراجع هو الثاني خلال شهر ديسمبر، بعد خفض سابق منتصف الشهر بنحو 35 سنتيمًا للتر لكل من السولار والبنزين، في ظل ارتباط السوق المغربية بالأسعار العالمية منذ تحرير أسعار المحروقات، واعتماد البلاد على الاستيراد لتغطية جانب كبير من الاستهلاك المحلي.

الأردن

في الأردن، أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية بوزارة الطاقة والثروة المعدنية بدء العمل بالأسعار الجديدة اعتبارًا من 1 يناير 2026، متضمنة خفض أسعار البنزين أوكتان 95 بنحو 25 فلسًا للتر، والسولار بما يتراوح بين 40 و50 فلسًا.

قطر تخفض أسعار البنزين والسولار

أعلنت شركة قطر للطاقة، الثلاثاء الماضي، قائمة الأسعار الجديدة المقرر تطبيقها مع بداية يناير 2026، حيث تقرر خفض سعر البنزين الممتاز 91 إلى 1.95 ريال للتر بدلًا من 2.00 ريال، كما انخفض سعر السولار إلى 2.00 ريال للتر مقارنة بـ2.05 ريال سابقًا.

الإمارات

بدورها، أقرت لجنة تسعير الوقود التابعة لوزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات خفض الأسعار اعتبارًا من 1 يناير 2026، ليباع بنزين "سوبر 98" بسعر 2.53 درهم للتر مقابل 2.70 درهم سابقًا، بينما انخفض سعر السولار إلى 2.55 درهم للتر بدلًا من 2.85 درهم.