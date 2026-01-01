

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أعمال البناء في النصب التذكاري المقترح على طراز قوس النصر في العاصمة واشنطن قد تبدأ خلال أشهر.

قال ترامب، إن المشروع لم يبدأ بعد، لكنه سينطلق خلال الشهرين المقبلين، مؤكدا أنه سيكون مشروعا كبيرا يحظى بإعجاب الجميع.

وأضاف ترامب: "أن الناس أحبوا قاعة الرقص أيضا، لكنهم يحبون قوس النصر بشكل خاص".

ويقع القوس، الذي لمح ترامب إليه للمرة الأولى في أكتوبر الماضي قبل أن يعرضه لاحقا كنموذج، في الموقع الحالي لساحة ميموريال سيركل، وهي دوار مروري يقع بالقرب من مقبرة أرلينغتون الوطنية وعلى الضفة المقابلة لنهر بوتوماك من نصب لينكولن التذكاري.

وبحسب مصادر تحدثت لموقع "أكسيوس"، فإن تكلفة المشروع قد تصل إلى نحو 100 مليون دولار.

ونقل الموقع عن أحد المصادر قوله: إن المخطط يتضمن 3 تصاميم، قوسا صغيرا وآخر متوسطا وثالثا كبيرا، مشيرا إلى أن ترامب يفضل القوس الكبير، شرط أن يكون ضخما وذا لونين ذهبي وأبيض.

ولم يقدم البيت الأبيض حتى الآن سوى تفاصيل محدودة حول كيفية امتثال المشروع للقوانين الفيدرالية المنظمة لتخطيط وإقامة النصب التذكارية الوطنية الجديدة.

ومن المتوقع أن يتزامن انطلاق أعمال البناء مطلع عام 2026 مع خطط الرئيس المعلنة منذ فترة طويلة لتنظيم احتفالات عامة ضخمة بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، إذ ستحتفل البلاد في الرابع من يوليو 2026 بمرور 250 عاما على توقيع إعلان الاستقلال.

وقد أولى ترامب اهتماما كبيرا بالنصب العامة وبتسجيل حضوره الجمالي في واشنطن، رغم الانتقادات والمتطلبات القانونية المرتبطة بهذه المشاريع.

ولا يزال الرئيس منخرطا في معركة سياسية محتدمة بشأن اسم ومستقبل مركز كينيدي في واشنطن، بعدما صوت مجلس إدارة اختاره ترامب من حلفائه على تغيير اسمه إلى مركز ترامب-كينيدي، رغم الغموض القانوني الذي يحيط بشرعية هذه الخطوة.

وأدى هذا القرار، إلى جانب قرار سابق بتسمية ترامب رئيسا لمجلس إدارة المركز، إلى إلغاء عدد من الفنانين مشاركاتهم في هذا الصرح الفني البارز الذي يعد أيضا نصبا تذكاريا للرئيس الراحل جون إف كينيدي.

في سياق متصل، يواصل ترامب إجراء تغييرات واسعة داخل البيت الأبيض، حيث أضاف زخارف ذهبية إلى عدد من المكاتب الرئيسية، وأنشأ ممشى شهرة رئاسيا يسخر من أسلافه الديمقراطيين، كما هدم أجزاء من المبنى لإقامة قاعة رقص ضخمة بتكلفة تصل إلى 400 مليون دولار، وفقا لروسيا اليوم.