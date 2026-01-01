إعلان

خلال احتفالات رأس السنة.. مقتل 24 شخصا وإصابة 50 بهجوم أوكراني على مقاطعة خيرسون

كتب : مصراوي

08:07 ص 01/01/2026

هجوم أوكراني

وكالات

أعلن حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، مقتل 24 شخصا وإصابة 50 آخرين بهجوم أوكراني بالمسيّرات استهدف فندقا ومقهى في المقاطعة.

وأشار سالدو إلى أن الهجوم وقع ليلة رأس السنة باستخدام 3 طائرات مسيرة، إحداها محملة بمواد حارقة، ما تسبب بحريق كبير التهم المبنى.

والهجوم وقع الليلة الماضية على موقع كان فيه المدنيون يحتفلون برأس السنة، باستخدام 3 طائرات مسيّرة استهدفت مقهى وفندقًا.

وأشار إلى أن الهجوم كان متعمدًا لاستهداف المدنيين، موضحًا أن إحدى الطائرات كانت محمّلة بمزيج قابل للاشتعال.

وأضاف أن الحريق الهائل أعاق عمليات الإنقاذ، حيث تمت السيطرة عليه فجرا فقط، مؤكدا أن العديد من الضحايا لقوا حتفهم داخل المبنى المحترق.

وأوضح أن السيطرة على الحريق تمّت فجر اليوم فقط، فيما يواصل الأطباء العمل لإنقاذ حياة المصابين.

كما تعمل فرق الطوارئ على انتشال الضحايا وتقديم الإسعافات للجرحى، بينما تواصل السلطات التحقيق في ملابسات الهجوم، وفقا لروسيا اليوم.

