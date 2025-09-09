وكالات

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الهجمات الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة، قائلًا إنها "تنتهك سيادة قطر وتعرّض المنطقة إلى مزيد من التصعيد".

وشدد ستارمر، في منشور على منصة "إكس" اليوم، على أن الأولوية يجب أن تكون لوقف إطلاق نار فوري والإفراج عن الأسرى وزيادة المساعدات لغزة، مؤكدًا أن ذلك هو الحل الوحيد لتحقيق سلام دائم.

ونفذت إسرائيل، اليوم، هجومًا استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

ووفقًا للقناة 12 العبرية، فقد استهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية لقادة المكتب السياسي لحماس، حيث سُمع دوي نحو 10 انفجارات. وبعد وقت قصير من ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا أعلن فيه أنه استهدف "القيادة العليا" لحماس عبر "ضربة دقيقة" في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).