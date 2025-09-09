إعلان

البث العبرية: عائلات أسرى إسرائيليين اجتمعت مع مسؤولين قطريين

08:36 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

عائلات الأسرى الإسرائيليين

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن عائلات بعض الأسرى الإسرائيليين اجتمعت مع مسؤولين قطريين في الولايات المتحدة بعد الهجوم في الدوحة.

وذكرت الهيئة، أن عائلات أخرى كانت في قطر خلال الأيام الأخيرة، والتقت رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري.

ونفذت إسرائيل، اليوم، هجومًا استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

ووفقًا للقناة 12 العبرية، فقد استهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية لقادة المكتب السياسي لحماس، حيث سُمع دوي نحو 10 انفجارات. وبعد وقت قصير من ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا أعلن فيه أنه استهدف "القيادة العليا" لحماس عبر "ضربة دقيقة" في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

* قطر تكذّب البيت الأبيض
السيسي: دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها
ترامب لأمير قطر بعد الهجوم الإسرائيلي: هذا الأمر لن يتكرر على أراضيكم
عاجل - حماس تؤكد فشل اغتيال قادتها في الدوحة