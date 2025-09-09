وكالات

أسفرت الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مقر قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 6 من كبار قادة الحركة، وفقًا للقناة 12 العبرية نقلًا عن مصدر أمني.

كما أفادت قناة "العربية/ الحدث" نقلًا عن مصادر باستشهاد مدير مكتب خليل الحية، جهاد لبد ابو بلال، ونجله همام الحية ابو همام.

وقالت مصادر من حماس لصحيفة الشرق الأوسط، إن تم إصابة 6 على الأقل من أفراد عائلة خليل الحية.

وأفادت وسائل إعلام، باستشهاد عدد من مرافقي الحية وهم: عبد الله عبد الواحد ابو خليل، ومؤمن حسونة أبو عمر وأحمد عبّد المالك ابو مالك.

ونفذت إسرائيل، اليوم، هجومًا استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

ووفقًا للقناة 12 العبرية، فقد استهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية لقادة المكتب السياسي لحماس، حيث سُمع دوي نحو 10 انفجارات. وبعد وقت قصير من ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا أعلن فيه أنه استهدف "القيادة العليا" لحماس عبر "ضربة دقيقة" في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).







