مصر تدين العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة

07:31 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

الخارجية المصرية

كتبت- أسماء البتاكوشي:

تدين جمهورية مصر العربية بأشد وأقسى العبارات العدوان الإسرائيلي السافر ضد دولة قطر الشقيقة والذي استهدف المكتب السياسى لحركة حماس بالعاصمة القطرية الدوحة، في خرقٍ فاضح لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واستخفاف بالقواعد والأعراف الدولية. وتؤكّد جمهورية مصر العربية تضامنها الكامل ووقوفها التام مع دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا أمام هذا العدوان المشين.

وتؤكد مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، على أن هذا النهج العدواني الإسرائيلي إنما يعكس بوضوح النية الإسرائيلية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد والتوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، والغياب الكامل لأي إرادة سياسية لدى الجانب الإسرائيلي للتحرك في اتجاه السلام والتمادي فى العدوان والإمعان فى الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولى.

كما أكدت مصر رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الاعتداء على أراضي الدول العربية، فإنها تشدد مجددا على أن أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة يُعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، وأن المساس به يُمثّل تطورًا بالغ الخطورة لا يمكن قبوله تحت أي ذريعة أو مبرر.

وتحذر جمهورية مصر العربية من مغبة هذا التصعيد الإسرائيلي الغاشم وغير المسبوق، وما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة على استقرار المنطقة، وتقويض لجهود التهدئة، وتوسيع لنطاق المواجهات على حساب سلامة المدنيين واستقرار الشعوب، محذرة كافة الأطراف الإقليمية والدولية من السياسة الإسرائيلية المتهورة الهادفة لتوسيع دائرة الصراع وتقويض كل مكتسبات السلام خلال العقود الماضية.

