"قمة النار".. قناة عبرية تكشف خطة استهداف قادة حماس في قطر

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، الخطة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيل، واستهدفات خلالها قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، في العاصمة القطرية، والتي أطلق عليها اسم "قمة النار".

وأكدت القناة العبرية، أنه تم إطلاع المجلس الأمني المصغر في إسرائيل، على خطة عملية استهداف قادة حركة حماس في قطر، لافتة إلى أنه طلب من الجميع التكتم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أن العملية التي نفذها الجيش في الدوحة، ظهر الثلاثاء، أطلق عليها اسم "قمة النار".

واستخدم أفيخاي أدرعي على حسابه الرسمي بموقع إكس.

وأكد أفيخاي أدرعي على حسابه الرسمي بموقع إكس، أن الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، عن تفاصيل الضربة التي وجهت لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة، ظهر الثلاثاء.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".

وكانت وأفادت القناة 13 العبرية بوقوع عدة انفجارات ضخمة في العاصمة القطرية الدوحة، وأكد مسؤول إسرائيلي للقناة بأن العملية في قطر استهدفت شخصيات بارزة من حماس في الخارج.

ونقلت القناة عن المسئول الإسرائيلي قوله: "قصفنا قيادة حماس في قطر بما في ذلك خليل الحية وزاهر جبارين، وننتظر نتائج الضربة، مشيرًة إلى أنه من بين المستهدفين أيضًا القيادي خالد مشعل.

‌‏وفي السياق ذاته ذكرت مصادر لقناة "الحدث" أن 5 قيادات من حماس كانت باجتماع الدوحة بينهم خليل الحية وزاهر جبارين وخالد مشعل وغازي الحمد، وكذلك محمد درويش وموسى أبو مرزوق وحسام بدران كانوا باجتماع الدوحة.