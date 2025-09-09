فلسطينيون يتظاهرون في غزة ضد أوامر الجيش الإسرائيلي بالنزوح جنوبا

غزة- (د ب أ)

تظاهر عدد من الفلسطينيين في مدينة غزة ، اليوم الثلاثاء، في مسيرة عند مفترق السرايا وسط المدينة، رفضا لبيان الجيش الإسرائيلي الذي طالبهم بإخلاء منازلهم والتوجه جنوبا نحو منطقة المواصي.

وردد المشاركون شعارات تؤكد تمسكهم بالبقاء في بيوتهم، وأشارو إلى أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، إذ تتعرض مختلف مناطق القطاع للقصف الجوي والمدفعي.

وقال متظاهرون إن الجنوب لا يتسع لمزيد من النازحين، وكل بقعة في القطاع مهددة بالقصف، ما يجعل النزوح خيارا محفوفا بالمخاطر وليس حماية كما تدعي إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا صباح اليوم دعا فيه جميع سكان مدينة غزة إلى مغادرتها فورا عبر محور الرشيد، محذرا من أن البقاء فيها خطير للغاية.

ووصفت حركة حماس هذه الدعوات بأنها محاولة لـ "تهجير السكان قسريا"، مؤكدة أن الغارات الجوية والعمليات العسكرية تستهدف المدنيين حتى في المناطق التي تعلنها إسرائيل آمنة.

كما انتقدت وزارة الصحة في غزة التعليمات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن المستشفيات المكتظة بالجرحى لا يمكن إخلاؤها.

وأعربت منظمات إنسانية دولية عن قلقها البالغ من اتساع رقعة النزوح، معتبرة أن غياب ضمانات الحماية والممرات الإنسانية الآمنة يجعل حياة المدنيين في خطر مستمر.

ويقول سكان محليون إن كثيرا من العائلات تفضل البقاء رغم الدمار والخطر، بدلا من مواجهة المجهول في مخيمات النزوح المكتظة جنوبا، حيث تعاني الملاجئ من نقص حاد في الغذاء والدواء ومياه الشرب.