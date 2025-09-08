فيديو| لحظة إطلاق النار عند مفترق راموت بالقدس
وكالات
تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لحظة إطلاق النار عند مفترق مستوطنة راموت شمال القدس.
Dashcam footage shows the moments of the deadly shooting attack at Ramot Junction in Jerusalem.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 8, 2025
Five people were killed and at least 11 others were wounded, including six seriously. Both terrorists, West Bank Palestinians, were shot dead. pic.twitter.com/w2OVu3cFOP
كما انتشرت مقاطع فيديو قيل إنها من موقع عملية القدس.
⚠️ BREAKING— Vanguard Intel Group 🛡 (@vanguardintel) September 8, 2025
At the Ramot Junction entrance to Jerusalem, medics and security forces are responding to a shooting attack.
At least 15 people have been injured, six of whom are in serious condition.
Two assailants, responsible for the attack have been neutralized. pic.twitter.com/qKfEz4hvEu
ووقع اليوم الاثنين، حادث إطلاق نار في محطة حافلات قرب مفترق راموت بالقدس، أسفر عن وقوع 7 قتلى و6 إصابات خطيرة و2 متوسطة و3 طفيفة في العملية.
وقال الجيش الإسرائيلي، إنه يشارك مع الشرطة في أعمال تمشيط بحثًا عن مشتبه فيهم على علاقة بعملية القدس.
وذكر الجيش، أن قواته تطوق قرى في رام الله لإحباط أنشطة "إرهابية" وتنفذ أعمال استجواب وتمشيط ميدانية.
وأغلقت القوات الإسرائيلية كافة مداخل مدينة القدس.
