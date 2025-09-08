إعلان

فيديو| لحظة إطلاق النار عند مفترق راموت بالقدس

02:01 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

إطلاق النار عند مفترق راموت بالقدس

وكالات

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لحظة إطلاق النار عند مفترق مستوطنة راموت شمال القدس.

كما انتشرت مقاطع فيديو قيل إنها من موقع عملية القدس.

ووقع اليوم الاثنين، حادث إطلاق نار في محطة حافلات قرب مفترق راموت بالقدس، أسفر عن وقوع 7 قتلى و6 إصابات خطيرة و2 متوسطة و3 طفيفة في العملية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه يشارك مع الشرطة في أعمال تمشيط بحثًا عن مشتبه فيهم على علاقة بعملية القدس.

وذكر الجيش، أن قواته تطوق قرى في رام الله لإحباط أنشطة "إرهابية" وتنفذ أعمال استجواب وتمشيط ميدانية.

وأغلقت القوات الإسرائيلية كافة مداخل مدينة القدس.

إطلاق النار القدس المحتلة قتل اسرائليين
