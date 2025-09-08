اعتصام أمام السفارة الأمريكية في تونس دعما لأسطول الصمود العالمي

تونس- (د ب أ)

أ نشطاء في تونس اعتصاما أمام السفارة الأمريكية دعما لأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار حول قطاع غزة واحتجاجا على سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب في المنطقة.

ونصب المعتصمون خياما مساء أمس الأحد قبالة مقر السفارة بمنطقة "البحيرة" القريبة من وسط العاصمة، بعد ساعات من وصول أولى سفن الأسطول العالمي من سواحل إسبانيا إلى ميناء سيدي بوسعيد.

وقال الناشط صلاح المصري من "الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع"، إن الاعتصام يأتي أيضا "احتجاجا على الاعتداءات الأمريكية والصهيونية والاغتيالات الجبانة بحق جبهات الإسناد العربية والإقليمية".

ويحتج المعتصمون أيضا ضد طرح نواب في الكونجرس الأمريكي في وقت سابق لمشروع قانون ضد النظام القائم في تونس بدعوى "استعادة الديمقراطية" في هذا البلد، وفرض "عقوبات على مسؤولين تونسيين متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان".

ومن المتوقع أن يبحر أسطول الصمود العالمي بعد غد الأربعاء من سواحل تونس في أكبر تحرك بحري نحو قطاع غزة الذي يواجه مجاعة بسبب الحصار الإسرائيلي.