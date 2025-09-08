15 إصابة بإطلاق نار قرب مفترق راموت في القدس

وكالات

أفادت الشرطة الإسرائيلية بوقوع إصابات في إطلاق نار قرب مفترق راموت في القدس.

من جهتها نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن جهاز الإسعاف، تأكيده إصابة نحو 15 شخصا، 5 من بينهم بجروح خطيرة، في إطلاق نار في المنطقة ذاتها.

يأتي ذلك بينما قالت مصادر للجزيرة إن الشرطة الإسرائيلية ورجال أمن يطلقون النار على شخصين في راموت شمال القدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية: قضينا على شخصين نفذا عملية إطلاق نار عند تقاطع راموت في القدس.