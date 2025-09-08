إعلان

15 إصابة بإطلاق نار قرب مفترق راموت في القدس

10:46 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025

الشرطة الإسرائيلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت الشرطة الإسرائيلية بوقوع إصابات في إطلاق نار قرب مفترق راموت في القدس.

من جهتها نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن جهاز الإسعاف، تأكيده إصابة نحو 15 شخصا، 5 من بينهم بجروح خطيرة، في إطلاق نار في المنطقة ذاتها.

يأتي ذلك بينما قالت مصادر للجزيرة إن الشرطة الإسرائيلية ورجال أمن يطلقون النار على شخصين في راموت شمال القدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية: قضينا على شخصين نفذا عملية إطلاق نار عند تقاطع راموت في القدس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة الإسرائيلية إسرائيل القدس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين