غزة تحت النار.. قوات الاحتلال تقصف خيم النازحين وتنسف مباني في القطاع



وكالات

شهدت مدينة غزة عمليات قصف مكثفة من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، إذ نفذ الجيش الإسرائيلي عدة أحزمة نارية متتالية على حي الشيخ رضوان شمال المدينة ترافق مع قصف جوي لخيام النازحين في منطقة طموس، ما أسفر القصف عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين.

بالتزامن قصفت إسرائيل خياما أخرى للنازحين في منطقة الشاليهات غرب المدينة وفي الرمال "وسط" ما أدى إلى استشهاد 4 وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر محلية باستمرار عمليات نسف المباني شمال وشرق مدينة غزة، إذ تشهد منذ أيام قصفا مكثفا نزحت على إثره مئات العائلات إلى غرب غزة والى جنوب القطاع.

أما في خانيونس فقد جرى انتشال أكثر من 6 شهداء من مناطق متفرقة بعد عدة استهدافات إسرائيلية طالت مناطق النزوح، التي يرى الفلسطينيون أنها غير آمنة.

جاء هذا القصف العنيف فيما تتكثف العمليات الميدانية الإسرائيلية، كما جاء بعد تدمير الجيش الإسرائيلي الأحد برجا سكنيا في مدينة غزة هو الثالث في غضون ثلاثة أيام.

بينما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق، أن القوات الإسرائيلية تعمّق هجومها في كبرى مدن القطاع الفلسطيني المحاصر، مع تأكيد الجيش أنه أصبح يسيطر على 40% من مدينة غزة.

ووفق الأمم المتحدة، يعيش قرابة مليون شخص في المدينة ومحيطها، بينما أكد كثيرون من سكان غزة أنهم لن يتركوا منازلهم لعدم وجود أماكن آمنة في القطاع حيث يسود دمار هائل وأزمة إنسانية، وفقا للعربية.