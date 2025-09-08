ترامب: مستعد للانتقال إلى المرحلة الثانية من العقوبات على روسيا



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قادة أوروبيين سيزورون الولايات المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء لمناقشة سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي حديثه للصحفيين لدى عودته بعد حضور نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في مدينة نيويورك، قال ترمب، إنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا.

وقال ترامب، إنه مستعد للانتقال إلى المرحلة الثانية من العقوبات على روسيا، في إشارة إلى ميله إلى تشديد العقوبات على موسكو أو مشتري النفط الروسي بسبب غضبه من استمرار الحرب في أوكرانيا.

وهدد ترامب موسكو مرارا بفرض المزيد من العقوبات، لكنه أحجم عن ذلك مع سعيه إلى المحادثات.

وتشير أحدث تعليقاته إلى اتخاذه موقفا أكثر صرامة لكن ترمب لم يؤكد التزامه بمثل هذا القرار ولم يفصح عما قد تنطوي عليه هذه المرحلة الثانية، وفقا للغد.

وعندما سأله أحد المراسلين في البيت الأبيض عما إذا كان مستعدا للانتقال إلى المرحلة الثانية من العقوبات على روسيا، أجاب ترامب "نعم، أنا كذلك".

ويشعر ترامب بالإحباط لعجزه عن وقف القتال في أوكرانيا بعد أن توقع في البداية أنه سيتمكن من إنهاء الحرب سريعا عند توليه منصبه في يناير.